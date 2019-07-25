أطباء يعيدون تشغيل قلب الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد توقفه جراء نزيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام كويتية أن فريق من الأطباء نجح فى إعادة تشغيل قلب الإعلامية فجر السعيد بعد تعرضها لنزيف حاد أثناء إجراء عملية في مستشفى طيبة.
وأضافت أنه جارى نقلها إلى مستشفى مبارك الكبير، ولكنهم بانتظار سيارة الإسعاف لنقلها من مستشفى طيبة، بسبب عدم جاهزية سيارة إسعاف المستشفى بالأجهزة الطيبة اللازمة لنقل مثل هذه الحالات.
يذكرأن الإعلامية الكويتية فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد أدى لتوقف قلبها أثناء عملية جراحية.
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