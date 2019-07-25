ارتفاع قتلى قصف النظام وروسيا على "خفض التصعيد" إلى 12

إدلب/براق قره جه أوغلو/ الخليج 365

ارتفع عدد قتلى قصف نظام بشار الأسد وروسيا على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، منذ صباح الخميس، من 7 إلى 12 مدنيا.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني للأناضول أن مدنيا قتل في القصف على مدينة خان شيخون، وقتل 3 مدنيين آخرين في قرية البوابية بريف إدلب، فيما قتل مدني في قرية لطمين بريف حماه.

وكان 7 مدنيين قتلوا في القصف صباح الخميس على الأحياء السكنية في منطقة "خفض التصعيد"، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى 12 مدنيا .

والإثنين الماضي، قتل 55 مدنيا على الأقل في قصف طائرات روسية وأخرى للنظام، على سوقين شعبيين في مدينتي "معرة النعمان" و"سراقب" بريف إدلب.

Advertisements

ومنذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيف على منطقة "خفض التصعيد" شمالي البلاد، المحددة بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن في المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، عن مقتل 606 مدنيين، في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد بإدلب، منذ 26 أبريل الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.