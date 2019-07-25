الأمم المتحدة: مخاوف من مصرع 150 شخصا قبالة سواحل ليبيا

جنيف/ الخليج 365

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، عن خشيتها من احتمال مصرع أكثر من 150 شخصا، في حادث تحطم سفينة قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المفوضية، في بيان، إن "هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا في الحادث".

وأشارت إلى أنه "تم إنقاذ 150 آخرين، تجري إعادتهم إلى ليبيا"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول تفاصيل الحادث أو العدد الجملي لركاب السفينة أو جنسياتهم.

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ومرارا، دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة، إلى عدم إعادة الناجين إلى ليبيا، حيث يتم سجنهم في ظروف غير إنسانية، بحسب قولهم.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي عام 2011.



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