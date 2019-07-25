الائتلاف السوري المعارض يعزي بوفاة السبسي

إسطنبول/ محمد مستو/ الخليج 365

تقدم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الخميس، بخالص تعازيه ومواساته للشعب التونسي بوفاة رئيس بلاده الباجي قايد السبسي.

وقال الائتلاف في بيان، إن "الرئيس الراحل بذل جهوده في خدمة الشعب التونسي، واهتم خلال الفترة التي قضاها في منصب رئيس الجمهورية بتعزيز الوحدة الوطنية للبلاد، والاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والأمنية".

وأكد "ثقته بقدرة الجمهورية التونسية وشعبها وقياداتها على تعويض هذا الغياب، ومتابعة الطريق نحو التقدم والازدهار".

Advertisements

وأعرب الائتلاف عن "خالص تقديره للشعب التونسي، ودعمه له في مهمة الحفاظ على منجزات ثورته وعلى مؤسساته الديمقراطية، والدفاع عن حقوق وتطلعات شعوب المنطقة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الرئاسة التونسية، وفاة السبسي عن عمر ناهز الـ93 عاما، وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مراسم الدفن.

فيما أعلن محمد الناصر، رئيس مجلس النواب (البرلمان)، توليه مهام الرئيس، وفق مقتضيات الدستور، فيما سيؤدي اليمين الدستورية في وقت لاحق الخميس.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.