العراق.. الكنيسة الكلدانية ترفض تشكيل فصائل مسلحة من المسيحيين

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت الكنيسة الكلدانية في العراق، رفضها القاطع تشكيل فصائل مسلحة في البلاد من أبناء المكون المسيحي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الكنيسة، مساء الأربعاء، وقعه الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك بابل للكلدان، بعد أسبوع من إعلان الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 عراقيين؛ بينهم ريان الكلداني، قائد "كتائب بابليون" (متطوعون مسيحيون ضمن قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران)، قالت إنهم "متورطون في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو فساد".

وقالت الكنيسة إنها تعلن رسميا رفضها القاطع لوجود أي فصيل أو حركة مسلحة تحمل صفة مسيحية خاصة.

واستدركت في بيانها "بل على العكس نشجع أبناءنا للانخراط في الأجهزة الأمنية الرسمية في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، ومن هم في إقليم كردستان العراق في قوات البيشمركة (قوات إقليم كردستان في شمال العراق)".

وتابعت، "نحترم قرار الأفراد الشخصي في الانتماء إلى الحشد الشعبي أو العمل السياسي، ولكن ليس تشكيل فصيل مسيحي"، في إشارة لـ "كتائب بابليون".

Advertisements

وشددت الكنيسة، في بيانها، على أن "الفصائل المسلحة باسم المسيحية تتعارض مع روحانية الدين المسيحي الذي يدعو الى المحبة والتسامح والغفران والسلام".

وأكدت "هذا الأمر يتوافق مع توجهات الكثير من الكيانات السياسية، ومع رسالتنا كمسيحيين عراقيين في توطيد أسباب وظروف العيش المشترك، المتناغم على الأرض، وتمتين ركائز الدولة القوية، دولة القانون والمواطنة والمساواة".

ويقدر عدد المسيحيين في العراق بحوالي 450 ألف شخص، وفقا لتقديرات غير رسمية، والمسيحية هي الديانة الثانية في العراق بعد الإسلام، الذين يدين به غالبية السكان.

والخميس الماضي، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربعة عراقيين هم: ريان الكلداني، ووعد القدو قائد لواء 30 بالحشد الشعبي، ومحافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب، ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري.

وتأتي تلك العقوبات في وقت تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.