وفد رفيع من بغداد يجتمع مع حكومة إقليم كردستان في أربيل

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365

اجتمع وفد من الحكومة الاتحادية، الخميس، مع حكومة إقليم كردستان بشمال العراق، في أربيل، لبحث جملة من الملفات الهامة والمشاكل العالقة بين الجانبين، وفق مصدر مطلع.

وقال مصدر مطلع من مكتب رئيس حكومة الإقليم للأناضول، إن "الاجتماع بين وفد الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني بدأ قبل قليل".

ويضم وفد الحكومة الاتحادية الذي وصل أربيل مساء الأربعاء، كل من وزير المالية فؤاد حسين، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ووزير النفط ثامر الغضبان، ومدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، وفق المصدر ذاته الذي فضل عدم ذكر اسمه.

وسيتم التفاوض وبحث مسألة الموازنة والنفط والأمور العالقة الأخرى بين الجانبين، في محاولة لحل جميع هذه المشاكل قبل التحضيرات لإقرار موازنة العام المقبل، بحسب المصدر الذي لم يذكر مدة الزيارة.

Advertisements

وحتى الساعة 14.25 تغ، لم يصدر تعقيب فوري من حكومة الإقليم أو الحكومة الاتحادية بخصوص زيارة الوفد.

والأسبوع الماضي، أجرى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، زيارة إلى العاصمة بغداد، على رأس وفد حكومي رفيع، التقى خلالها بالرئاسات العراقية الثلاث، فيما وصف زيارته بـ"الإيجابية".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.