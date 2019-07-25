اليمن.. الحوثيون يعلنون الإفراج عن 12 معتقلا في "ذمار"

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن، الخميس، الإفراج عن 12 معتقلا في محافظة ذمار وسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الحوثية "سبأ"، فإن الجماعة أفرجت عن 12 شخصا من وصفتهم بـ"المغرر بهم، والذين تم ضبطهم وهم في طريقهم للالتحاق بصفوف العدوان (القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي).

ونقلت الوكالة عن وكيل محافظة ذمار، فهد عبدالحميد المروني، قوله إنه تم الإفراج عن المعتقلين بعد حصولهم على عفو من الجماعة، دون التطرق للمدة التي قضوها في المعتقل.

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وبشكل متكرر، يعلن الحوثيون اعتقال أشخاص بعدة محافظات، بتهمة أنهم من "مؤيدي" التحالف أو أنهم شاركوا في القتال مع القوات الحكومية.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية 2014، وتتهمهم الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية، بتنفيذ اعتقالات طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحافيون وأكاديميون.

ويتهم الحوثيون العديد من هؤلاء المختطفين، بدعم ومساندة ما يصفوه "العدوان على اليمن"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد مسلحي الجماعة منذ مارس/ آذار 2015.

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