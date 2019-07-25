مقتل سوري بعملية سطو مسلح على شركة حوالات في دمشق... والأمن يبدأ البحث

أفاد موقع "شام إف إم" السوري أن عملية سطو نفذها مسلحان على فرع شركة "الهرم" للحوالات المالية في ضاحية قدسيا أدت إلى وفاة مدير الفرع، عبد القادر شيخة.

وأصيب خلال العملية التي تم تنفيذها صباح اليوم الخميس اثنين آخرين.

وذكر الموقع أن المسلحين كانا متنكرين بخوذ، ولاذا بالفرار على دراجة نارية، فيما فرضت الجهات المختصة طوقاً أمنياً حول المنطقة، ولا زالت عمليات البحث عن المسلحين جارية.