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مايكروسوفت تزيل كورتانا من نظام إكس بوكس

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دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

شهدنا خلال السنوات الست الماضية الكثير من محاولات إعادة التصميم التي أجرتها مايكروسوفت على الواجهة الرئيسية لنظام تشغيل إكس بوكس ون، واليوم هناك محاولة جديدة مع تغيير مهم وهو إزالة المساعد الصوتي كورتانا منها كمساعد موجود افتراضياً ضمن النظام.

والآن ستلاحظ وجود أزرار لأقسام Xbox Game Pass, Mixer, متجر مايكروسوفت و مجتمع إكس بوك، وستضعها مايكروسوفت أسفل قسم آخر الألعاب التي لعبتها.

هذا التحديث يركز على إزالة العناصر التي تبطئ الواجهة، وتريدك مايكروسوفت أن تشغل الجهاز وتبدأ اللعب بأسرع وقت ممكن.

فضلاً عن إزالة كورتانا، تم تغيير مواضع بعض الأقسام والمزايا، لكن إزالة كورتانا ليست نهائية، فلو كنت مهتماً به بالفعل يمكنك تنزيل تطبيق خاص به من المتجر.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت أزالت مؤخراً كورتانا من شريط العناوين في ويندوز من خلال التحديثات الأخيرة.

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وكانت مايكروسوفت قد أضافت كورتانا إلى إكس بوكس قبل ثلاثة أعوام ليقدم شكل جديد للأوامر الصوتية بعيداً عن قطعة كيندل.

وتريد مايكروسوفت استخدام السحاب في كورتانا لإكس بوكس، ما يعني استخدامه عبر تطبيق على هاتفك الذكي بدلاً من وجود افتراضياً مدمجاً مع نظام تشغيل إكس بوكس.

أخيراً، هذا التحديث سيصل لكافة المستخدمين بحلول الخريف المقبل.

التدوينة مايكروسوفت تزيل كورتانا من نظام إكس بوكس ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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