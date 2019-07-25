دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع nubia تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف nubia Z20 في 8 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة nubia إعلان تشويقي جديد حول مؤتمرها المقرر عقده في 8 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هاتف nubia Z20.

ينطلق مؤتمر nubia القادم من بكين في الصين لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية بعنوان nubia Z20، حيث نشرت بعض عينات لصور ألتقطت بكاميرة الهاتف خلال الفترة الماضية.

ولقد كشفت عينات الصور الخاصة بهاتف nubia Z20 عن صورة مميزة بدقة 12 ميجا بيكسل، لذا من المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/1.8 وبعد بؤري 27مم.

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أيضاً من المتوقع أن تقدم nubia مزيد من التفاصيل حول مواصفات الهاتف على حسابها الرسمي في Weibo خلال الفترة القادمة وحتى الإعلان الرسمي عن الهاتف في 8 من أغسطس.

يذكر أن nubia تستعد قريباً أيضاً لإطلاق هاتفها المخصص للألعاب Red Magic 3 بترقية في رقاقة المعالج، حيث يأتي الإصدار الجديد بمعالج كوالكوم Snapdragon 855 Plus.

المصدر

هذا الموضوع nubia تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف nubia Z20 في 8 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.