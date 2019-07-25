شكرا لقرائتكم خبر عن تنكيس الأعلام فى الأردن 3 أيام حدادًا على وفاة السبسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء الأردنية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنّه سيتمّ تنكيس الأعلام في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة 3 أيام حدادًا على وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

و فى الساعات الأولى من صباح اليوم، أودع الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي المستشفى العسكرى ، بعد وعكة صحية طارئة، لتعلن الرئاسة التونسية ظهر اليوم وفاة الرئيس ، مشيرة إلى أن الوفاة وقعت فى تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة.

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وتزامنت وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي ، مع ذكرى عيد إعلان الجمهورية فى تونس، والسبسي من مواليد مدينة سيدى بورسعيد فى نوفمبر عام 1926، ودرس القانون بجامعة السوربون، وتولى عدة مناصب فى الدولة منذ عهد الحبيب بورقيبة.

وبعد مسيرة حافلة، تولى الباجى قايد السبسي خلالها عدة مناصب، خاض الانتخابات الرئاسية ودخل جولة إعادة مع المنصف المرزوقى وفاز بعد حصوله على 55.68% من أصوات الناخبين ليواجه خلال رئاسته مع التونسيين تحديات عدة أبرزها الإصلاح الاقتصادى.