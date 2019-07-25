شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يعزى الشعب التونسى فى وفاة السبسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، برقية تعزية إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقدم الرئيس العراقي تعازيه الخالصة ومواساته وتعازي الشعب العراقي إلى شقيقه التونسي بهذا المصاب الجلل، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما أرسل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، برقية التعزية قائلًا: "تلقينا ببالغ الأسف والحزن نبأ وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة".

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وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، أودع الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي المستشفى العسكرى بعد وعكة صحية طارئة، لتعلن الرئاسة التونسية ظهر اليوم وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي، مشيرة إلى أن الوفاة وقعت فى تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة.

وتزامنت وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي مع ذكرى عيد إعلان الجمهورية فى تونس، والسبسي من مواليد مدينة سيدى بورسعيد فى نوفمبر عام 1926، ودرس القانون بجامعة السوربون، وتولى عدة مناصب فى الدولة منذ عهد الحبيب بورقيبة.

وبعد مسيرة حافلة، تولى الباجى قايد السبسي خلالها عدة مناصب، خاض الانتخابات الرئاسية ودخل جولة إعادة مع المنصف المرزوقى وفاز بعد حصوله على 55.68% من أصوات الناخبين ليواجه خلال رئاسته مع التونسيين تحديات عدة أبرزها الإصلاح الاقتصادى.