شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء جديد لتركيا بسوريا وعملية محتملة شرقى الفرات بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع التركية، إن الوزير خلوصى أكار اجتمع اليوم الخميس، مع مسئولين عسكريين لبحث عملية محتملة فى شمال سوريا. ونقلت الوزارة عن أكار قوله في بيان "نقلنا آراءنا وطلباتنا إلى الوفد الذي جاءنا. نتوقع منهم تقييمها والرد علينا فورا". وأضاف "أكدنا لهم من جديد أننا لن نتغاضى عن أي تأخير، وأننا سنبادر بالفعل إذا اقتضت الضرورة".

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