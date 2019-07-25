شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الانتخابات فى تونس يعلن تقديم موعد انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس هيئة الانتخابات فى تونس، إنه سيجرى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الذى كان مقررا فى 17 نوفمبر. وقال إنه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي سيتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر

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