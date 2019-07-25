شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ بين رئيس البرلمان التونسى ورئيس الحكومة عقب وفاة "السبسي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد رئيس مجلس نواب الشعب التونسى محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، اجتماعًا طارئًا، بمقر مجلس نواب الشعب، عقب إعلان الرئاسة التونسية نبأ وفاة الرئيس الباجى قايد السبسى.
وأوضح الناطق الرسمى باسم مجلس النواب حسان الفطحلي، فى تصريح، اليوم الخميس، أن اجتماعًا عاجلاً لمكتب المجلس سيعقد، فى وقت لاحق اليوم.
وفى السياق ذاته، قال الفطحلي، إن رئيس البرلمان محمد الناصر قرر إلغاء احتفالات الذكرى 62 لذكرى إعلان الجمهورية المقررة، اليوم، بمقر المجلس.
يشار إلى أن عددا من رؤساء الكتل البرلمانية بدأوا بالتوافد إلى قصر باردو.
يذكر أن رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت، فى وقت سابق اليوم، وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجى قايد السبسى بالمستشفى العسكرى الساعة العاشرة و25 دقيقة بالتوقيت المحلي.
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