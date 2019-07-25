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الاستخبارات العراقية تعتقل قيادى بداعش فى الأنبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على قيادى بتنظيم "داعش" الإرهابى فى قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار غربى البلاد.

وقالت الاستخبارات - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الخميس- إنها "تمكنت من خلال معلومات دقيقة من اعتقال قيادى بداعش مسؤول عن التعليم فى قضاء الكرمة بالأنبار"، مضيفة أن "الإرهابى كان يدرس مناهج داعش فى عدة مدارس عراقية بالأنبار، كما أنه من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام مواد الإرهاب " .

يذكر أن الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل مطلوبين من "داعش" خلال عمليات أمنية تنفذها فى مناطق متفرقة من البلاد.

 

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