شكرا لقرائتكم خبر عن داخلية تونس: الأوضاع مستقرة ومتيقظين للمحافظة على الأمن العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، خالد الحيونى، فى تصريح لوكالة الأنباء التونسية، اليوم الخميس، استقرار الوضع الأمنى فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزارة فى حالة يقظة وانتباه مستمرين وتعمل على المحافظة على الأمن العام.

وقال: "وزارة الداخلية تقوم بواجبها الوطني المناط بعهدتها وتقوم فى الظرف الحالى بكل الأعمال النابعة من اختصاصاتها في المحافظة على الأمن العام وسلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة".

وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، أودع الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي المستشفى العسكرى بعد وعكة صحية طارئة، لتعلن الرئاسة التونسية ظهر اليوم وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي، مشيرة إلى أن الوفاة وقعت فى تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة.

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وتزامنت وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي مع ذكرى عيد الجمهورية فى تونس، والسبسي من مواليد مدينة سيدى بورسعيد فى نوفمبر عام 1926، ودرس القانون بجامعة السوربون، وتولى عدة مناصب فى الدولة منذ عهد الحبيب بورقيبة.

وبعد مسيرة حافلة، تولى الباجى قايد السبسي خلالها عدة مناصب، خاض الانتخابات الرئاسية ودخل جولة إعادة مع المنصف المرزوقى وفاز بعد حصوله على 55.68% من أصوات الناخبين ليواجه خلال رئاسته مع التونسيين تحديات عدة أبرزها الإصلاح الاقتصادى.