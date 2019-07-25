قوات حفتر تعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"لوفاق" وسط ليبيا

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت قوات حفتر الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، في مدينة الجفرة وسط ليبيا.
وقال أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر في بيان عبر فيسبوك، إن وحدات الدفاع الجوي بمدينة الجفرة (وسط) تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الوفاق.
وأضاف أن "إسقاط الطائرة جاء بعد رصدها وتتبعها حتى دخولها قطاع المسئولية القتالية شمال قاعدة الجفرة الجوية حيث تم التعامل معها وتدميرها".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تقيب فوري من حكومة الوفاق حول ما ذكره المسماري.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق.
وأسقوط الهجوم أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية، في 5 يوليو/ تموز الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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