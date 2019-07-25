الخارجية التركية: سنبقى نذكر السبسي كصديق كريم موقر

أنقرة/ الخليج 365

تقدمت وزارة الخارجية التركية، بالتعازي إلى الشعب التونسي الصديق والشقيق في وفاة رئيسه الباجي قايد السبسي، مشيرة أنه سيذكر دائمًا "كصديق كريم وموقر لتركيا".

وقالت الخارجية التركية، في بيان الخميس، "نشعر بحزن وأسى بالغين لوفاة السيد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية".

وتابعت: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته، ونتقدم بأحر التعازي للشعب التونسي الصديق والشقيق".

وأشادت بالأدوار الهامة التي أدّاها السبسي في استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح في تونس بعد "ثورة الياسمين"، على أساس التسامح والمصالحة.

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وشدّدت على أن السبسي "قدم إسهامات قيمة للتحول الديمقراطي وإحلال الاستقرار في تونس".

وأضافت: "في عام 2017 قلد السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وسام الدولة للسيد السبسي الذي قدم أيضاً إسهامات هامة لتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين تركيا وتونس على كافة الصعد".

وختمت البيان: "سنبقى نذكره على الدوام بمحبة وتقدير كصديق كريم وموقر لتركيا".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الرئاسة التونسية، وفاة السبسي، وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مراسم الدفن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.