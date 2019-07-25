وزير العمل اللبناني: نسهِل إجراءات عمل الفلسطينيين ضمن سقف القانون

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، الخميس، إن قانون البلاد يعامل الفلسطينيين بشكل خاص، مقارنة مع العمالة الأجنبية في البلاد.



وأضاف أبو سليمان في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعا له مع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، أن وزارته تعمل على تسهيل إجراءات عمل الفلسطينيين ضمن سقف القانون.



كانت وزارة العمل اللبنانية، بدأت خلال وقت سابق يوليو/ تموز الجاري، تنفيذ خطة تقول إنها ستنظم أوضاع العمالة الأجنبية، تشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان.



وأكد أن اجتماعا سيعقده، الأسبوع المقبل، مع فريق عمل الوزارة وممثلي الفلسطينيين، "لنطلع على هواجسهم، والعمل على تبسيط الإجراءات قدر المستطاع ضمن سقف القانون اللبناني".



ولم يتوقف الإضراب العام وغلق المحال التجارية في مخيم عين الحلوة، جنوب لبنان، لليوم العاشر على التوالي، بسبب الإجراءات الجديدة بحق العمالة الفلسطينية.



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ويطالب المحتجون على تعديل خطة وزارة العمل المتعلقة العمال الفلسطينيين، والرجوع عن القرار الذي يفرض على العمال الفلسطينيين، الحصول على رخصة عمل.



وأوردت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، الخميس، أنه تم تشكيل "لجنة متابعة مركزية" منبثقة عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك (تمثل الفصائل الفلسطينية في لبنان).



ومن المقرر أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها، لوضع خطة عمل تحاكي الحراك السياسي والشعبي في المخيمات.



والأسبوع الماضي، قال أبو سليمان إن قرار العمل المتعلق بالفلسطينيين لا يستهدفهم، لكنه يأتي ضمن برنامج لتطبيق خطة عمل.



ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

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