تونس: أجندة الانتخابات ستتعدّل وسيتم تقديم الرئاسية

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

صرّح رئيس هيئة الانتخابات التونسية، نبيل بفون، بأن تعديلًا سيطرأ على أجندة الانتخابات في البلاد، وأنه سيتم تقديم الرئاسيات إلى أجل أقصاها 90 يومًا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "بفون"، لإذاعة "موزاييك" الخاصة، عقب وفاة رئيس البلاد الباجي قائد السبسي صباح الخميس، إثر تعرضه لوعكة صحية.



وقال بفون: "الأجندة الانتخابية ستتعدّل وفقا للظرف الذّي تعيشه تونس اليوم بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السّبسي، وذلك مبدئيا بتقديم الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 90 يوما".

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وأضاف: "نحن مطالبون أن نجري الانتخابات الرّئاسية في ظرف 90 يوما، وهذا يفرض تقديم موعد الانتخابات الرّئاسيّة".

ولفت إلى أن أعضاء الهيئة (دستورية مستقلة) سيجتمعون لاحقا للتباحث في الأجندة الجديدة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي في بيان، وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مراسم الدفن.

ولاحقًا، أعلن محمد الناصر، رئيس البرلمان، أنه سيتولي منصب الرئيس المؤقت للبلاد، خلفًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.