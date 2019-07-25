رؤساء وملوك ومنظمات ينعون السبسي: ساهم بِلَم شمل البيت التونسي

مراسلون/ الخليج 365

نعى رؤساء وملوك عرب ومنظمات، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي وافته المنية صباح الخميس، غداة تعرضه لوعكة صحية.

جاء ذلك في بيانات رسمية، عقب إعلان وفاة السبسي عن عمر يناهز 92 عاما.

وقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، عبر حسابه على تويتر: "خالص العزاء والمواساة للشعب التونسي الشقيق في وفاة المغفور له، بإذن الله، الرئيس الباجي قايد السبسي".

وقال بن حمد: "أشاطر أسرته الكريمة حزنها في هذا المصاب سائلين الله للفقيد الرحمة والجنة".

فيما نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان، الرئيس التونسي الراحل، مقدما "خالص التعازي والمواساة لأسرته وللشعب التونسي".

وقال السيسي إن "المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور".

وتابع: "ستستمر سيرته حيّة وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعًا".

بدورها قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن السبسي "أحد قادة تونس الذين ساهموا في بناء دولتها الحديثة وفي دعم استقرارها في منعطف اعتبر من أكبر الفترات أهمية في تاريخ تونس الحديث".

وأضافت المنظمة (تضم 57 دولة، مقرها جدة) في بيان: "أسهمت حكمته وقدرته على العطاء في لم شمل البيت التونسي وتوطيد لحمته ووحدته الوطنية، ورفع مكانة تونس عالياً على المستويين الإقليمي والدولي".

ونعت الجامعة العربية، في بيان، "بمزيد الحزن والأسي فقيد الشعب التونسي والأمة العربية جمعاء، الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية والرئيس الحالي للقمة العربية".

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وقال البيان إن "الفقيد الكبير كان رجل مباديء ومواقف، وصاحب التزام عروبي لا يتزعزع، تجلى خلال قيادته الحكيمة للقمة العربية في دورتها الحالية".

وأضاف أن "الرئيس الراحل لعب دورًا وطنيًا محوريًا سيذكره له التاريخ التونسي فى الحفاظ على وحدة بلاده وتماسكها في ظرف دقيق، وضرب بالتزامه الوطني وإخلاصه لبلده حتى آخر أيام عمره نموذجاً يحتذى في القيادة المخلصة الواعية القادرة على بناء التوافقات ولم شمل المجتمع في مواجهة رياح الفتنة".

ومن جانبه، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، عبر حسابه على فيسبوك، إن حكمة السبسي "جنّبت الشعب ويلات التدافع والتصادم (..) ساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة".وأوضح الغنوشي أن الرئيس الراحل "قرّب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر (..) وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي وكان حريصا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها".



كما نعى الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، عبر حسابه على فسيبوك، السبسي، قائلا: "رحمه الله وتلقاه بواسع غفرانه، ورزق أهله جميل الصبر والسلوان (..) أصدق التعازي لعائلته وأصدقائه وللشعب التونسي الذي فقد اليوم رئيسه".

ودعا المرزوقي الشعب التونسي إلى "تناسي وإلغاء كل الخصومات في هذه الظروف الدقيقة والتمسك بالدستور وبمؤسسات الدولة والتحلي بالمزيد من الهدوء وضبط النفس وبروح المسؤولية تجاه الوطن وسلامته".

وتابع: "لن تزيدنا الظروف الصعبة إلا نضجا وقوة وتلاحما وقدرا أكبر من حسن الإعداد لأزمات الحياة المتلاحقة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الرئاسة التونسية رسميا وفاة قائد السبسي عن عمر ناهز 92 عامًا، وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مراسم الدفن.

والإثنين الماضي، ظهر الرئيس التونسي، مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في لقاء رسمي هو الأول منذ أكثر من أسبوعين.

وكان من المنتظر، أن يتوجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي، الخميس بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 لإعلان الجمهورية، وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957.

ويقود السبسي البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.