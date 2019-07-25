تونس تعلن الحداد 7 أيام إثر وفاة السبسي

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الخميس، الحداد الوطني لمدة 7 أيام مع تنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة، الخميس، اطلعت عليه الخليج 365.
كما قرر رئيس الحكومة إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر.
وأعلنت الرئاسة التونسية، في وقق سابق الخميس، وفاة السبسي، وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مراسم الدفن.
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