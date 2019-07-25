البرلمان التونسي يلغي الاحتفال بعيد الجمهورية

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365
أعلن مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) الخميس، إلغاء الاحتفال بالذكرى الـ 62 لإعلان النظام الجمهوري، التي يحتفل بها في 25 يوليو/ تموز من كل عام.
وقال المجلس في بيان مقتضب، إنه ألغى "الاحتفال بالذكرى 62 لإعلان النظام الجمهوري"، وذلك إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي في بيان، وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقا عن مراسم الدفن.
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