"الصحفيين السودانيين" يطالب "العسكري" بالإفراج عن رئيسه

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

طالب الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، المجلس العسكري بإطلاق سراح رئيس الاتحاد وتوضيح سبب اعتقاله، أو تقديمه لمحاكمة عادلة في حالة ثبوت ما يستدعي اعتقاله أو محاكمته.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد، الخميس، اطلعت عليه الخليج 365.

وأفاد البيان بعقد الاتحاد اجتماعا طارئا "للتداول حول اعتقال الأستاذ الصادق الرزيقي، رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، رئيس الفيدرالية الإفريقية للصحفيين، رئيس اتحاد صحفيي شرق إفريقيا، نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب".

وأوضح أنه منذ عصر الأربعاء، فقد الاتصال برئيس الاتحاد، "ثم اتضح لنا لاحقا أنه معتقل، ولم تتوفر لنا أي معلومات عن سبب اعتقاله".

وأشار أن المكتب التنفيذي للاتحاد شكّل "لجنة للاتصال الفوري بالمجلس العسكري والجهات ذات الصلة، لمعرفة ملابسات اعتقاله".

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وتابع: "سيظل المكتب التنفيذي في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمر، وتمليك المعلومات للرأي العام أولا بأول".

والأربعاء، أعلن الجيش السوداني إحباطه محاولة انقلاب، قال إنه شارك فيها رئيس الأركان الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، "وعدد من ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات، إلى جانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد (الحاكم سابقا)"، دون تفاصيل.

فيما نفت الحركة الإسلامية "أي مشاركة أو نية لها لعمل من هذه الشاكلة، وتدعو الجهات التي أصدرت هذا الاتهام بتقديم كل المعلومات والبراهين والأدلة للرأي العام، حتى تتضح الحقيقة للجميع".

وفي 17 يوليو/ تموز الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

ورغم توقيع الاتفاق، لا يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير، من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.