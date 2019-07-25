الرئاسة التونسية تدعو إلى الوحدة والالتفاف حول المؤسسات الدستورية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

دعت الرئاسة التونسية اليوم الشعب إلى الوحدة والصبر والتكاتف في مواجهة فاجعة موت الرئيس باجي قايد السبسي.

جاء ذلك في بيان للرئاسة إثر بيان النعي الأول، اطلع عليه مراسل الخليج 365

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وقال بيان الرئاسة "في هذه الفاجعة وهذا الظرف الدقيق تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها".

وأضاف البيان أن رئاسة الجمهورية ببالغ الحسرة ومنتهى الأسى و بقلوب يملؤها الإيمان والخشوع تنعى رئاسة الجمهورية أحد أعظم رجالات تونس وبُناتِها رئيس الجمهورية، محمد الباجي قايد السبسي، الذي نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مُرابطا من أجلها حتى تكون وتظلّ حرّة منيعة مدنية متأصلة حديثة أبد الدهر."

وتابع البيان أن " الفقيد الكبير آمن بتونس وببناتها وأبنائها وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة وقرّب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر فجنّب شعبها ويلات التدافع والتصادم وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي وكان حريصا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.