"النهضة" تنعى السبسي وتدعو لـ"الوحدة واللحمة"

تونس/يسرى وناس /الخليج 365

نعت حركة النّهضة التونسية الرئيس الباجي قائد السبسي الذّي وافته المنية، الخميس، داعية إلى "الوحدة واللحمة".

وأكّدت حركة النّهضة، في بيان لها، "تمسكها باستكمال مسار بناء الجمهورية والمؤسسات الدستورية".

كما دعت الحركة كافة أبناء الشعب التونسي، بنخبه ومواطنيه، إلى "الوحدة الصماء واللحمة الوطنية".

وتقدّمت النهضة بأحر التعازي لعائلة الفقيد وللشعب التونسي، راجية من الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.

وأضاف البيان أن رحيل السبسي جاء في "ذكرى عيد الجمهورية التي بذل الجهد لها من يوم إعلانها إلى اختياره كأول رئيس منتخب من الشعب، مساهمًا في بناء الجمهورية الثانية".

وأعلنت الرئاسة التونسية وفاة قائد السبسي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 92 عامًا.

وجاء في البيان الرئاسي: "وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 تموز/يوليو، 10:25 (9:25 بتوقيت غرينيتش) المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس".

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والإثنين الماضي، ظهر الرئيس التونسي، مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في لقاء رسمي هو الأول منذ أكثر من أسبوعين.

وفي 5 يوليو/تموز، وقع السبسي عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.

وكان من المنتظر، أن يتوجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي، الخميس بمناسبة احياء الذكرى الـ62 لإعلان الجمهورية.

وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957.

ويقود السبسي البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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