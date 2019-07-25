العراق يطلق خدمة عقد الزواج الالكتروني في بغداد

بغداد (العراق)/ عامر الحساني/ الخليج 365

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، عن انطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم الاحوال الشخصية في بغداد.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اطلعت عليه الخليج 365، ان "قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الاعلى أنهى تفعيل خدمة عقد الزواج الالكتروني ليبدأ العمل بها في جميع محاكم الأحوال الشخصية في بغداد".

ولفت الى ان "الخدمة بدأت بتاريخ 7/1/2019 في محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ وامتدت لتشمل جميع المحاكم المختصة والتي تعمل حاليا بالنظام الالكتروني".

Advertisements

وبين المجلس، ان "النظام الالكتروني وفر الكثير من الجهد والكلف والتنظيم للمواطن كما أسهم بشكل فعال في تقليل استغلال المعقبين للمواطنين المقبلين على الزواج".

واضاف البيان ان "مجلس القضاء الاعلى يستعد لإطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم البلاد قبل نهاية العام 2019 ".

وأشار المجلس إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات القضائية الالكترونية التي تسهم في خدمة المواطن".



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.