تونس.. اجتماع رئيسي الحكومة والبرلمان لبحث تبعات وفاة السبسي

تونس / يامنة سالمي / الخليج 365

صرّح مصدر برلماني تونسي، للأناضول، الخميس، أن رئيسي الحكومة يوسف الشاهد، والبرلمان محمد الناصر، يعقدان اجتماعا عاجلا في مقر البرلمان، لبحث الأوضاع الأخيرة في البلاد بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وتابع المصدر مفضلًا عدم نشر اسمه، أنه "من المرجح أن يعقد اجتماع آخر لمكتب البرلمان (أعلى هيئة) اليوم (الخميس) دون تحديد توقيته".

وأفادت مراسلة الخليج 365، أن عددا من رؤساء الكتل النيابية توافدوا إلى مقر البرلمان، للإعداد للاجتماع الطارئ، وللنظر في مآلات انتقال السلطة وشغور منصب الرئيس.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد يوم من تعرضه لوعكة صحية حادة.

Advertisements

والأربعاء، أكد مصدر للأناضول، أنه تم نقل السبسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، إثر وعكة صحية ألمّت به.

والإثنين الماضي، ظهر الرئيس التونسي، مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في لقاء رسمي هو الأول منذ أكثر من أسبوعين.

وكان من المنتظر، أن يتوجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي، الخميس، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 62 لإعلان الجمهورية، وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي، وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957.

ويقود السبسي البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.