تونس.. #رئيس_البرلمان يتولى رئاسة الدولة مؤقتًا

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الخليج - رويترز
أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، اليوم الخميس، أنه سيتولى منصب رئيس البلاد مؤقتًا وفقًا للدستور.
وبحسب “رويترز”، دعا “الناصر”، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إلى الوحدة بعد إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن 92 عامًا يوم الخميس.
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