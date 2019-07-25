تعرف على موعد صدور أهلية #حساب_المواطن

صحيفة الخليج الالكترونية

رد حساب المواطن على العديد من الاستفسارات بشأن موعد إعلان صدور أهلية المتقدمين للحصول على دعم البرنامج.

وقال حساب المواطن ردًا على الاستفسارات إنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكان الشخص معرفة نتيجة أهليته عن طريق حسابه (دراسة الأهلية).

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وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التأكيد على أن صرف دعم الدفعة 21 من البرنامج ستكون يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، وذلك بدلًا عن يوم 10 أغسطس، وهو موعد الإيداع الرسمي في حساب المواطن.

وحسب النظام المتبع في إيداع الدعم في حساب المواطن يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الإيداع ليوم قبله أو التأخير ليوم بعده، حال صادف يوم الإيداع إجازة رسمية.

وتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب الموطن في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل.