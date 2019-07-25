الإحصاء والمعلومات بالوزارة في إجتماعها الأول استعدادً لإستقبال موسم الحج

الخليج - زينة الفدح رأس مدير عام الإحصاء والمعلومات بديوان الوزارة ورئيس لجنة الإحصاء والمعلومات بالحج الأستاذ فيصل الشمري الإجتماع التحضيري الأول للجنة الإحصاء والمعلومات بموسم الحج ومناقشة خطة موسم الحج لعام 1440هـ اليوم الخميس الموافق 22/11/1440هـ بقاعة الإجتماعات بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة كان ذلك بحضور رؤساء الأقسام والإحصاء في المستشفيات والمراكز بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة Advertisements جاء الإجتماع من مبداء التأكيد على أهمية الدور المناط على لجنة الإحصاء بموسم الحج حيث ستقدم مخرجات إحصائية ذات دقة عالية وشمولية لدعم كافة متخذي القرار وراسمي السياسات الطبية والصحية الخاصة بوزارة الصحة وخدماتها بموسم الحج إضافة إلى نشر الإحصاءات الخاصة بجهود وزارة الصحة في خدمة ضيوف الرحمن

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