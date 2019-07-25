رئيس البرلمان التونسي يتولى الرئاسة بعد وفاة السبسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر

أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أنه سيتولى منصب رئيس الجمهورية مؤقتا وفق الدستور في أعقاب وفاة رئيس الباجي قايد السبسي اليوم الخميس.

وقال الناصر ، في كلمة الى الشعب عقب اجتماعه الطارئ برئيس الحكومة في مقر البرلمان، إن الدستور ينص على أن رئيس البرلمان هو من يتولى منصب الرئاسة وأن مؤسسات الدولة ستستمر.

وأضاف :"أريد أن أثمن ما قام به الرئيس في بناء دولة الاستقلال وفي رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية".

Advertisements

وبحسب الدستور يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة مؤقتا لفترة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

وتشهد تونس هذا العام انتخابات تشريعية في تشرين أول/أكتوبر المقبل والرئاسية في 17 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.