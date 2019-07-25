نائبة تونسية: يمكن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية

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وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الاجتماع دار حول الإجراءات الخاصة بأداء اليمين الدستوري لرئيس مجلس الشعب، وبحث ما إن كانت هناك أية إجراءات قانونية يمكن القيام بها من أجل اتمام الإجراء.
© Sputnik . ألكسندر فيلف
وأشارت إلى أنه في الحالة العادية تجرى الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية، التي كان مقرر لها أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلا أنه يمكن تقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية حال توافق الهيئة العليا للانتخابات والرئيس المؤقت للبلاد على ذلك.
وأعلنت الرئاسة التونسية، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس، في المستشفى العسكري بالعاصمة.
وينظم الدستور التونسي الصادر عام 2014، في الفصل 84، حالة الشغور الرئاسي، التي قد تكون دائمة أو مؤقتة، وتتراوح فترة الرئاسة المؤقتة بين 45 يوما إلى 90 يوما، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية.
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