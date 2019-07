جوجل تطلق تطبيق GALLERY GO بآداء أسرع وإستهلاك أقل للبيانات

دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

أعلنت عملاق البحث عن إطلاق تطبيق GALLERY GO الذي توفر من خلاله بديل أخر لتطبيق الصور الرئيسي، حيث يأتي التطبيق الجديد بآداء أسرع في إدارة الصور، وميزة توفير إستهلاك البيانات، مع مميزات تطبيق الصور الأصلي.

أطلقت شركة جوجل خلال الفترة الماضية برنامج Google Go لتقدم للمستخدمين تطبيقات بديلة للتطبيقات الأصلية تأتي بحجم أصغر وآداء أسرع مع ميزة إستهلاك أقل للبيانات، حيث شملت هذه التطبيقات كلاً من Google Go و Maps Go وأيضاً YouTube Go.

واليوم تقدم جوجل بديل أخر لتطبيقات الشركة الأصلية كبيرة الحجم، حيث توفر للمستخدمين اليوم تطبيق GALLERY GO الذي يأتي كبديل أصغر حجماً وأسرع آداء من تطبيق الصور الأصلي.

وينطلق تطبيق GALLERY GO بمجموعة من المميزات التي عرفت في تطبيق الصور الأصلي، والتي تشمل ميزة التنسيق التلقائي للصور التي يتم إضافتها، مع محرك بحث للصور، وميزة تحرير الصور داخل التطبيق في الأجهزة المختلفة.

كما يأتي تطبيق GALLERY GO بواجهة واضحة تدعم المستخدم بإستجابة سريعة، أيضاً يضم التطبيق علامات تبويب مستقلة لكلاً من لقطات الشاشة، الوثائق إلى جانب محتوى الفيديو، و بعض المجموعات.

أيضاً من المقرر أن يدعم تطبيق GALLERY GO المستخدم في مزامنة الصور في الأجهزة المختلفة، كما يعمل التطبيق خارج نطاق الإنترنت لدعم المستخدم في توفير إستهلاك البيانات.

يذكر أن تطبيق GALLERY GO يتطلب أن يعمل الهاتف أو الجهاز اللوحي بنظام تشغيل Android 8.1 Oreo أو الإصدارات الأحدث، حيث يمكن للمستخدمين تجربة GALLERY GO عبر متجر جوجل بلاي الآن.

