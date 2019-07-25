دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تؤكد على إطلاق هاتف Galaxy Fold للأسواق في شهر سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

حددت العملاق الكوري رسمياً شهر سبتمبر لإطلاق هاتفها القابل للطي Galaxy Fold للأسواق بعد الإنتهاء من إعادة تصميم الهاتف وإجراء التغييرات اللازمة، كما كشف عن الأسواق التي يتوفر بها الهاتف في البداية.

رصد هاتف Galaxy Fold خلال الفترة الماضية في صور حية، حيث أشارت التوقعات إلى أن الصور تعود إلى وحدة من هاتف Galaxy Fold يتم معاينتها قبل الإطلاق الرسمي إلى الأسواق، كما أكدت تقارير سابقة على إنتهاء سامسونج من إجراء كافة إختبارات الآداء والتصميم اللازمة لهاتف Galaxy Fold إستعداداً لإطلاق الهاتف رسمياً للمستخدمين.

واليوم تم تأكيد هذا التقرير من خلال تصريحات رسمية من سامسونج أكدت فيها على الإنتهاء من معاينة الهاتف، على أن ينطلق للأسواق في شهر سبتمبر.

وتشمل التغييرات التي أجريت على تصميم هاتف Galaxy Fold بعض التعزيزات في تصميم الهاتف والتي يأتي من بينها تمديد الطبقة الواقية للشاشة إلى ما بعد إطارات الهاتف، كما حرصت شركة سامسونج على تعزيز كفاءة تصنيع الوحدات الفاصلة في الهاتف عن طريق إضافة طبقة حماية إضافية.

Advertisements

أيضاً تم تعزيز آداء آلية فتح وطي الهاتف لتدعم المستخدم بتجربة أفضل، كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج قامت أيضاً بتعزيز كفاءة البرمجيات في الهاتف، وإضافة تحسينات في تنسيق التطبيقات على الشاشة.

يذكر أن هاتف Galaxy Fold سيكون متاح للمستخدمين في أسواق محددة خلال شهر سبتمبر، حيث أشارت تسريبات داخلية على أن الهاتف سيتوفر في البداية في كلاً من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الهند، فرنسا، كوريا الجنوبية إلى جانب ألمانيا.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تؤكد على إطلاق هاتف Galaxy Fold للأسواق في شهر سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.