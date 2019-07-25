دبي - بواسطة محمد فارس في الأسبوع الماضي، عرضنا عليكم بأن لعبة الألغاز Pavilion من Visiontrick Media ستصل لمستخدمي أندرويد هذا الأسبوع.

ويبدو أن الشركة بقيت وفيّة لكلمتها، حيث أعلنت وبشكل رسمي عن إتاحة لعبتها Pavilion على متجر جوجل بلاي.

وكما توقعنا، ستكون اللعبة متاحة للتحميل بسعر 3.99$ دفعة واحدة وبدون أي مشتريات داخلية أو إعلانات مزعجة.

فيما يَخُصّ اللعبة، فهي قادمة برسومات أكثر من رائعة، فضلًا عن بيئات لعب جميلة للغاية، ناهيك عن مجموعة الألغاز المختلفة.

وضع في اعتبارك، أن لعبة Pavilion: Touch Edition لعبة استطرادية، بمعنى أنها تُقدّم فصول اللعب بشكل دوري.

وهذا يعني أنك ستحصل على الفصل الأوّل، وخلال وقت ما بالمستقبل سيتم إطلاق الفصل الثاني ولكن ليس مجّانًا.

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أخيرًا، إن كنت من مُحبي ألعاب الألغاز، فننصحك بتحميل اللعبة، وذلك بالانتقال إلى صفحتها من على متجر جوجل بلاي من هنا.

التدوينة لعبة الألغاز Pavilion متاحة الآن لمستخدمي أندرويد رسميًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.