دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات إعلامية مصورة لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note10+ 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أول التسريبات الإعلامية الرسمية المصورة لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note10+ 5G، حيث تعود الصور لحملة الترويج الخاصة بشركة Verizon في الولايات المتحدة.

في تسريبات مصورة نشرت عبر @evleaks، كشف عن صور إعلامية تعود لشركة Verizon في الولايات المتحدة خاصة بهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note10+ 5G، حيث يظهر الهاتف بكاميرة خلفية ثلاثية دون مستشعر ToF وهي من المميزات التي يأتي بها هاتف Galaxy Note10 بلس.

ولقد أشارت التسريبات حتى الآن إلى أن هاتف Galaxy Note10 ينطلق بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.3 إنش وجودة عرض Quad HD بلس، على أن تدعم بعض النماذج رقاقة Exynos 9825، ويأتي نموذج الولايات المتحدة برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus.

أيضاً ينطلق هاتف Galaxy Note10 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في ذاكرة UFS 3.0، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر 12 ميجا بيكسل ثنائي البيكسل بفتحة عدسات متغيرة f/ 1.5-f/ 2.4، مع مستشعر 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر 12 ميجا بيكسل مع عدسات Telephoto وقدرة على التكبير البصري حتى مرتين، مع فتحة f/2.1 وأيضاً فلاشLED.

Advertisements

كما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بدقة 10 ميجا بيكسل، ويدعم هذا الإصدار بطارية سعة 3600 mAh، كما يدعم شاحن بقدرة 45W بتقنية الشحن السريع، إلا أن صندوق التغليف يشمل شاحن بقدرة 25W، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 20W، والشحن المعاكس بقدرة 15W.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy Note10 بلس بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.8 إنش وجودة عرض Quad HD بلس، على أن تدعم بعض النماذج رقاقة Exynos 9825، ويأتي نموذج الولايات المتحدة برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus.

كما ينطلق هاتف Galaxy Note10 بلس بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في ذاكرة UFS 3.0، وتشمل إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر ToF إضافي للإعدادات السابق ذكرها، كما تأتي البطارية بسعة 4300 mAh، ويدعم أيضاً شاحن بقدرة 45W بتقنية الشحن السريع، ويأتي بشاحن بقدرة 25W في صندوق التغليف، ويدعم الشحن المعاكس بقدرة 15W.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات إعلامية مصورة لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note10+ 5G ظهر على التقنية بلا حدود.