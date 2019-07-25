بينما كان الجميع ينتظر الإعلان في 7 أغسطس قامت سامسونج بخطوة مفاجأة وأعلنت عن عودة سامسونج جالكسي فولد Galaxy Fold للأسواق في شهر سبتمبر القادم رسمياً.
الشركة الكورية ذكرت في البيان أنها تأسف لما حدث وتقدّر الدعم وصبر المستهلكين بعد القصة الطويلة التي حدثت لهاتف جالكسي فولد ( Galaxy Fold ) إلا انها سعيده وهي تعلن عودة الجهاز للأسواق وتقديمه مجدداً للمستهلكين في سبتمبر.
وأضافت سامسونج انها قامت بمراجعة ومعالجة الجهاز لتضمن عدم حدوث مشاكل مرة أخرى وشملت التحسينات الشاشة نفسها وطبقة الحماية التي اصبحت جزء لايتجزأ من الشاشة بالإضافة إلى الفواصل الداخلية حيث تم تقليل المسافة بين الفواصل وجسم الهاتف.
أيضاً أعلنت سامسونج انها استفادت من هذا الوقت لتحسين واجهة المستخدم وبرمجيات الجهاز والتي أصبحت أكثر استقراراً من السابق مع دعم المزيد من التطبيقات للشاشات المرنة.
المحت سامسونج في البيان أنها قامت بالكثير من الاختبارات لجودة ومتانة الهاتف لتلافي اي نقاط ضعف سابقة أو مستقبلية سواء في الشاشة او حتى في المنطقة الأهم منطقة ثني الهاتف.
سامسونج لم تضع إطاراً زمنياً للإطلاق واكتفت بالقول أن الهاتف سيتم إطلاقه في سبتمبر في مناطق محددة غالباً ستكون الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا بالاضافة إلى البلد الام كوريا الجنوبية طبعاً.
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التدوينة رسميا: سامسونج تعلن عودة Galaxy Fold للأسواق في سبتمبر القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.