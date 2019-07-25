شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار حملة الناقلات الأمريكية ضد طيران الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انهارت حملة الحمائية التي نظمتها ثلاث ناقلات أمريكية كبرى ضد شركات الطيران الخليجية، وعلى رأسها طيران الإمارات، بعد أن تلقَّت صفعة قوية إثر فشل اجتماعها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، الذي طالبها بإنهاء حملتها؛ لأنها لا تملك أسانيد بادعاءاتها بتلقي الشركات الخليجية دعماً مالياً حكومياً ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وأشادت طيران الإمارات بتأكيد إدارة ترامب التزامها الكامل باتفاقيات الأجواء المفتوحة وحقوق الطيران غير المحدودة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات. وأضاف الناقلة في بيان أمس أن هذا يجب أن يُنهي الفصل المؤسف الذي أثر سلباً على علاقات الطيران المفيدة للطرفين (دولة الإمارات والولايات المتحدة)، التي توفر للولايات المتحدة فائضاً تجارياً مهماً وتدعم توفير آلاف الوظائف لسكان الولايات المتحدة.

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وقالت طيران الإمارات في بيانها إنه طيلة أربع سنوات شنت أكبر ثلاث ناقلات أمريكية (دلتا إير لاينز وأمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز) حملة حمائية لا تستند لأي أساس وبلا أسانيد ضد سياسات الأجواء المفتوحة في الولايات المتحدة. وطوال هذه السنوات أغفلت تلك الحملات الواقع وأضاعت عشرات الملايين من أموال المساهمين التي كان بالإمكان إنفاقها للاستفادة من فرصة تاريخية لإصلاح نظام المراقبة الجوية في الولايات المتحدة وتحسين تجربة المسافرين. ونقل البيان عن تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الناقلة تتطلع قدماً إلى استمرار ضمان تحسين تجربة المسافرين من وإلى الولايات المتحدة.