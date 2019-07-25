شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط ناعيا الرئيس التونسى: صاحب التزام عروبى لا يتزعزع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بمزيد الحزن والأسى فقيد الشعب التونسى والأمة العربية جمعاء الرئيس الباجى قايد السبسى رئيس الجمهورية التونسية والرئيس الحالى للقمة العربية.

وقال "أبوالغيط" فى بيان اليوم الخميس، إن الفقيد الكبير كان رجل مبادىء ومواقف، وصاحب التزام عروبى لا يتزعزع، تجلى خلال قيادته الحكيمة للقمة العربية فى دورتها الحالية، كما لعب الرئيس الراحل دوراً وطنياً محورياً سيذكره له التاريخ التونسى فى الحفاظ على وحدة بلاده وتماسكها فى ظرف دقيق؛ وضرب بالتزامه الوطنى وإخلاصه لبلده حتى آخر ايام عمره نموذجاً يحتذى فى القيادة المخلصة الواعية القادرة على بناء التوافقات والخروج من الأزمات ولم شمل المجتمع وجمع كلمته فى مواجهة رياح الفتنة.

وتقدم الأمين العام للجامعة العربية بخالص التعازى للشعب والحكومة التونسية، معبرا عن عظيم أمله فى أن تتجاوز تونس حزنها على رحيل الفقيد الكبير لتتمكن من الاستمرار فى بناء ديمقراطيتها وصناعة تنميتها بسواعد ابنائها المخلصين وبمعاونة شقيقاتها من الدول العربية .