شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسى: الحداد الوطنى 7 أيام وإلغاء كل العروض الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء التونسى، اليوم الخميس، الحداد الوطني 7 أيام وإلغاء كل العروض الفنية فى المهرجانات وقال نائب رئيس البرلمان التونسى، إن رئيس البرلمان سيؤدى القسم فى وقت لاحق اليوم رئيسا مؤقتا للبلاد

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