العوائل البحرينية تواصل استنكارها للتدخلات القطرية فى شؤون البحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
واصلت العائلات البحرينية استنكارها وشجبها للتدخلات القطرية في شؤون مملكة البحرين، وما بثته قناة الجزيرة من أكاذيب لزعزعة أمن المملكة، مؤكدة ترابط وتلاحم الشعب البحريني حول قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، حسبما نشرت وكالة انباء البحرين .
فقد اعلنت عائلة سيار ولاءها وتأييدها للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وقيادته التي تنطلق من المبادئ السامية والحضارية في تحقيق تطلعات الشعب البحريني.
وعبرت العائلة عن استنكارها لما تردده قناة الجزيرة القطرية في تحريف وتزيف الحقائق ونشر الاكاذيب والتي تستهدف زرع الفتنة والكراهية والنيل من النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي والوحدة الوطنية مؤكدين أن هذه الاعمال المشبوهة والبائسة التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية لن تزيد الشعب البحريني الا قوة للمضي في مسيرة الخير والتقدم والازدهار تحت ظل قيادة جلالة الملك المفدى.
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