شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة وطنية للرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسي السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر لـ"العربية"، أنه من المقرر أن تقام جنازة وطنية للرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسي يوم السبت المقبل.

وكان الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسي وافته المنية صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 92 عاما، بعد إيداعه المستشفى العسكرى بعد وعكة صحية طارئة.

وبعد مسيرة حافلة، تولى الباجى قايد السبسي خلالها عدة مناصب، وخاض الانتخابات الرئاسية ودخل جولة إعادة مع المنصف المرزوقى وفاز بعد حصوله على 55.68% من أصوات الناخبين ليواجه خلال رئاسته للتونسيين تحديات عدة أبرزها الإصلاح الاقتصادى.