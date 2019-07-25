شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تونس: نناقش مساءً تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد وفاة السبسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن تغيير موعد اجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد ، قائلا " وفاة رئيس الجمهورية يفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية التى كان من المفترض أن تكون يوم 17 نوفمبر 2019 في الداخل وأيام 15 و16 و17 نوفمبر في الخارج.

جاء ذلك خلال فى تصريحات لوكالة تونس الأفريقية قبل ساعات من انعقاد مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مساء اليوم الخميس اجتماعا للنظر في المستجدات والتفاعل معها، بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي.

وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، أودع الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي المستشفى العسكرى بعد وعكة صحية طارئة، لتعلن الرئاسة التونسية ظهر اليوم وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي، مشيرة إلى أن الوفاة وقعت فى تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة.

وتزامنت وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي مع ذكرى عيد الاستقلال فى تونس، والسبسي من مواليد مدينة سيدى بورسعيد فى نوفمبر عام 1926، ودرس القانون بجامعة السوربون، وتولى عدة مناصب فى الدولة منذ عهد الحبيب بورقيبة.

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وبعد مسيرة حافلة، تولى الباجى قايد السبسي خلالها عدة مناصب، خاض الانتخابات الرئاسية ودخل جولة إعادة مع المنصف المرزوقى وفاز بعد حصوله على 55.68% من أصوات الناخبين ليواجه خلال رئاسته مع التونسيين تحديات عدة أبرزها الإصلاح الاقتصادى.