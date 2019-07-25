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رئيس البرلمان العربى يعزى الشعب التونسى والأمة العربية فى وفاة الرئيس السبسي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، التعزية للشعب التونسى الشقيق والأمة العربية فى وفاة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى رحمه الله.

وقال "السلمي"فى بيان اليوم "الخميس": " إننا تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرئيس التونسي"، معرباً عن أحر التعازى وأصدق المواساة للشعب التونسى الشقيق وللأمة العربية ولأسرة الرئيس الباجى قايد السبسى -رحمه الله- فى هذا المصاب الجلل، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الرئيس الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ الجمهورية التونسية من كل سوء.

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وأكد "السلمي" تضامن ووقوف البرلمان العربى مع الجمهورية التونسية فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها.

 

 

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