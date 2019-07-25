شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب التونسي يشكل لجنة وطنية لمراسم جنازة السبسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكّد عضو مكتب مجلس نواب الشعب محمد سعيدان انعقاد اجتماع للمكتب مساء اليوم للنظر في ترتيبات مراسم جنازة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وأفاد سعيدان في تصريح لموقع "موزاييك" التونسى، بأنه سيتم تشكيل لجنة وطنية تظم عديد الوزارات لتنظيم مراسم الجنازة للرئيس خصوصًا في ظل حضور ضيوف أجانب.

وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، أودع الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي المستشفى العسكرى بعد وعكة صحية طارئة، لتعلن الرئاسة التونسية ظهر اليوم وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي، مشيرة إلى أن الوفاة وقعت فى تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة.

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وتزامنت وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي مع ذكرى عيد الجمهورية فى تونس، والسبسي من مواليد مدينة سيدى بورسعيد فى نوفمبر عام 1926، ودرس القانون بجامعة السوربون، وتولى عدة مناصب فى الدولة منذ عهد الحبيب بورقيبة.

وبعد مسيرة حافلة، تولى الباجى قايد السبسي خلالها عدة مناصب، خاض الانتخابات الرئاسية ودخل جولة إعادة مع المنصف المرزوقى وفاز بعد حصوله على 55.68% من أصوات الناخبين ليواجه خلال رئاسته مع التونسيين تحديات عدة أبرزها الإصلاح الاقتصادى.