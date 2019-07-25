شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى بعد ساعات من إذاعة نشيد تونس: بدلاً من الاحتفال ودعنا السبسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان التونسى صابر الرباعى، وفاة الرئيس الباجى قايد السبسى، الرئيس التونسى، وذلك بعد ساعات قليلة من إذاعة الفيديو كليب الجديد للنشيد التونسى، والذى غناه رفقة لطفى بوشناق، وأمنية فاحت.

وقال الرباعى فى نص نعيه على "تويتر"، من المفروض إن اليوم 25/7/2019 هو يوم احتفال بذكرى عيد الجمهورية! لكن شاء القدر ان يكون يوم وداع لرئيسنا الباحي قايد السبسي بعد صراع مع المرض، قدر الله ما شاء فعل و لا مرد لقضاء الله، ندعو له بالرحمة و المغفرة و يرزقنا الصبر والسلوان و انا لله وانا اليه راجعون. عاشت تونس و شعبها.

وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، أودع الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي المستشفى العسكرى بعد وعكة صحية طارئة، لتعلن الرئاسة التونسية ظهر اليوم وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي، مشيرة إلى أن الوفاة وقعت فى تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة.

Advertisements

وتزامنت وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي مع ذكرى عيد الجمهورية فى تونس، والسبسي من مواليد مدينة سيدى بورسعيد فى نوفمبر عام 1926، ودرس القانون بجامعة السوربون، وتولى عدة مناصب فى الدولة منذ عهد الحبيب بورقيبة.

وبعد مسيرة حافلة، تولى الباجى قايد السبسي خلالها عدة مناصب، خاض الانتخابات الرئاسية ودخل جولة إعادة مع المنصف المرزوقى وفاز بعد حصوله على 55.68% من أصوات الناخبين ليواجه خلال رئاسته مع التونسيين تحديات عدة أبرزها الإصلاح الاقتصادى.