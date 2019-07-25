شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار للرئيس التونسى المؤقت: إلغاء احتفالات ذكرى إعلان الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الناصر، الرئيس التونسى المؤقت، إلغاء احتفالات الذكرى 62 لإعلان الجمهورية المقررة اليوم الخميس، وذلك فى أول قرار له، بعد توليه المنصب المؤقت بموجب الدستور.

ويعقد حاليا اجتماع طارئ بين رئيس مجلس النواب محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بمقر مجلس نواب الشعب، بعد إعلان وفاة رئيس الجمهورية التونسى الباجي قايد السبسي اليوم الخميس، وفقا للمتحدث الرسمى باسم مجلس النواب حسان الفطحلي.

وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، أودع الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي المستشفى العسكرى بعد وعكة صحية طارئة، لتعلن الرئاسة التونسية ظهر اليوم وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي، مشيرة إلى أن الوفاة وقعت فى تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة.

وتزامنت وفاة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي مع ذكرى عيد الاستقلال فى تونس، والسبسي من مواليد مدينة سيدى بورسعيد فى نوفمبر عام 1926، ودرس القانون بجامعة السوربون، وتولى عدة مناصب فى الدولة منذ عهد الحبيب بورقيبة.

Advertisements

وبعد مسيرة حافلة، تولى الباجى قايد السبسي خلالها عدة مناصب، خاض الانتخابات الرئاسية ودخل جولة إعادة مع المنصف المرزوقى وفاز بعد حصوله على 55.68% من أصوات الناخبين ليواجه خلال رئاسته مع التونسيين تحديات عدة أبرزها الإصلاح الاقتصادى.