شكرا لقرائتكم خبر عن تفاقم أزمة الجراد في الباحة.. والمزارعون لـ«الخليج 365»: المكافحة ضعيفة (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب مزارعون في وادي بيدة شمال شرق الباحة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لأزمة انتشار الجراد الذي بات يهدد المحاصيل البستانية المزروعة هذا الموسم .

وناشد المزارع سعد الغامدي المسؤولين بتكثيف حملات الرش والاستعانة بخبراء في مجال مكافحة الجراد نسبة لوجوده أعلى الجبال المحيطة بالمنطقة حيث لا تصل السيارات المجهزة للرش إليها.

ووصف الغامدي الوضع الحالي بالكارثي، حيث قضت أسراب الجراد على معظم المحاصيل المزروعة هذا الموسم والتي تتنوع ما بين الرمان والعنب والخوخ والبرشومي والحماط.

وتوقع نشوء أزمة في سوق الخضار والفواكه بالباحة الشهر القادم ، بسبب الأعداد المتزايدة من الجراد وضعف الجهود المبذولة من الجهات المعنية في المكافحة الناجعة .

وقال أحد المزارعين إن الفرق التي تباشر عمليات الرش ضعيفة جدا أمام الكم الهائل من الجراد الذي اجتاح أغلب المزارع ، متسبباً في معاناة المزارعين وملاك المزارع ، بالإضافة إلى تأخر حضور الفرق إلى المزارع بعد الإبلاغ الذي لا يجد التجاوب المطلوب من الجهات المعنية .

وكانت صحيفة الخليج 365 قد سلطت الضوء على الأزمة التي يعيشها الأهالي جراء الاجتياح الكبير لأسراب الجراد لمزارعهم والقضاء على محاصيلهم المزروعة ، مع تخوف المزارعين من فشل الموسم وخسارة مجهوداتهم طوال العام في انتظار حصاد محاصيلهم .

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